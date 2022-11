Beursblik: NN Group gaat aandeelhouders mogelijk beter belonen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal tijdens de beleggersdag in Londen donderdag de doelstellingen verhogen voor de hoeveelheid te genereren kapitaal en uit te keren dividend. Dat verwachten analisten in aanloop naar de beleggersdag. Analisten van Berenberg voorzien dat de doelstelling voor de kapitaalaanwas van 1,5 miljard euro in 2023 zal worden verhoogd naar 1,8 miljard euro, omdat de consensusverwachting al rond 1,8 miljard euro ligt. UBS rekent op een bedrag van 1,8 miljard tot 1,9 miljard euro voor de komende drie jaar. Een consensusverwachting bij Visible Alpha ligt nog wat lager, met ruim 1,7 miljard euro dit jaar en krap 1,8 miljard euro in 2024, merkt UBS op. JPMorgan denkt dat NN Group verder vooruit zal kijken en een bedrag van 2 miljard euro zal noemen voor 2025 "Dat is in lijn met onze nieuwe taxaties, maar hoger dan de huidige analistenconsensus van 1,8 tot 1,9 miljard euro." Een tweede vraag is welk percentage van dit bedrag NN Group zal willen uitkeren aan de aandeelhouders, en een derde vraag is dan wat de verdeling zal zijn tussen dividend en aandeleninkopen. UBS is minder optimistisch over het uitkeringspercentage en rekent op 60 procent, terwijl beleggers volgens Visible Alpha gemiddeld uitgaan van 70 tot 80 procent in de komende drie jaar. Als NN Group een uitkeringspercentage van 70 procent of meer aankondigt, zal dit een positieve verrassing zijn voor de analisten van de Zwitserse bank. Gezien de sterke kaspositie zou NN Group volgens UBS wel een bijzondere aandeleninkoop kunnen aankondigen van circa 250 miljoen euro. NN Group heeft 250 miljoen euro als minimumdoelstelling voor de jaarlijkse aandeleninkopen, maar was dit jaar al zeer genereus met 1 miljard euro, merkt Berenberg op. Daarmee ligt de verhouding tussen dividend en aandeleninkopen een beetje scheef. Het dividendrendement van 6 procent zal volgens Berenberg daarom worden opgetrokken tot 8 procent per jaar. Dividend jaagt volgens de analisten de aandelenkoers sterker aan dan aandeleninkopen. De consensus rekent op 575 miljoen euro per jaar aan aandeleninkopen in de komende jaren. JPMorgan verwacht dat NN Group het minimumbedrag zal verhogen van 250 miljoen naar 350 miljoen euro, wat ook de doelstelling voor 2023 zou worden. Berenberg wijst dan nog op de vertraging tussen de hoeveelheid gegenereerd kapitaal en de uitkering aan aandeelhouders. Die achterstand was historisch 0,3 miljard tot 0,4 miljard euro en Berenberg verwacht dat NN Group zal melden dat dit doorgaans niet meer dan 0,3 miljard euro in een jaar zal zijn. De analisten zijn verdeeld over de ontwikkeling van de solvabiliteit sinds het einde van het derde kwartaal. UBS voorziet een daling van 215 tot 220 procent eind september naar 200 tot 205 procent eind oktober. NN Group zal tijdens de beleggersdag vermoedelijk ook ingaan op de fusie van ASR met de Nederlandse tak van Aegon. Omdat deze transactie een flinke uitdaging is om af te ronden, kan NN Group daar misschien van profiteren en marktaandeel winnen, denkt Berenberg. UBS heeft een koersdoel van 45,00 euro met een koopadvies. Ook Berenberg heeft een koopadvies, maar met een koersdoel van 52,80 euro. JPMorgan houdt het bij een Neutraal advies met een koersdoel van 50,00 euro. Bron: ABM Financial News

