Winst Target valt tegen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het derde kwartaal flink minder winst geboekt dan verwacht en liet zich ook voorzichtig uit over de laatste maanden van dit jaar. Dit bleek woensdag uit de kwartaalupdate van de Amerikaanse warenhuisketen. De nettowinst halveerde op jaarbasis van 1,5 miljard naar 712 miljoen dollar, ofwel van 3,04 naar 1,54 dollar per aandeel. Op aangepaste basis kwam de winst op 1,54 dollar per aandeel uit, een daling van 49,1 procent op jaarbasis, waar de analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen op 2,16 dollar hadden gerekend. De groepsomzet steeg wel met 3,4 procent tot 26,5 miljard dollar. Dit was iets beter dan verwacht. Analisten rekenden op 26,4 miljard dollar. Op vergelijkbare basis boekte Target een omzetgroei van 2,7 procent, eveneens een meevaller. Analisten mikten hier op 2,2 procent. "In de laatste weken van het kwartaal verzwakten de trends aanzienlijk, waarbij het winkelgedrag van klanten in toenemende mate werd beïnvloed door de inflatie, stijgende rente en economische onzekerheid", aldus CEO Brian Cornell in een toelichting. "Dit resulteerde in een winst in het derde kwartaal die ver onder onze verwachtingen lag." Vanwege de uitdagende marktomstandigheden werd Target voorzichtiger over zowel de omzet als de winst in het vierde kwartaal. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf een omzetdaling op vergelijkbare basis van enkele procenten. De operationele marge zal rond de 3 procent liggen, maar Target hanteert daarbij wel een ruime bandbreedte. In het derde kwartaal lag de marge nog op 3,9 procent. En dat was een jaar eerder zelfs 7,8 procent. Het aandeel daalde met 13,2 procent in de voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.