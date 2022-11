Futures Wall Street wijzen voorzichtig omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Beleggers blijven optimistisch dat de inflatie in de VS heeft gepiekt en kijken uit naar de detailhandelsverkopen vanmiddag als volgende richtpunt.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.

In de afgelopen handelsdagen is de beurs alle dagen gestegen, nadat de consumentenprijzen vorige week minder hard bleken te zijn gestegen en deze week de producentenprijzen ook minder hard stegen dan een maand eerder. Dit voedt hoop dat de inflatie heeft gepiekt en dat de Federal Reserve minder agressief kan worden in het verhogen van de beleidsrente.

"Het tamme cijfer voor de Amerikaanse producentenprijzen steunde de hoop dat de inflatiedruk aan het afnemen is en trok de rendementen op staatsleningen omlaag", stelde Peel Hunt.

De Fed heeft in acht maanden tijd de beleidsrente met 375 basispunten verhoogd en de S&P500-index staat sinds begin dit jaar op een min van 16 procent. Fed-officials John Williams, Michael Barr en Christopher Waller spreken vandaag bij verschillende gelegenheden.

Economische cijfers zijn er woensdag over de Amerikaanse detailhandelsverkopen in oktober. Economen voorzien een stijging van 1,2 procent op maandbasis, na een vlak cijfer in september.

Ook zijn er cijfers over de industriele productie in oktober, die naar verwachting een fractie is gegroeid, voor de bedrijfsvoorraden in september en het vertrouwen van de huizenbouwers in november, dat iets zou zijn gedaald van 38 naar 36 punten.

Ook zijn er wekelijkse cijfers over de olievoorraden en de hypotheekaanvragen op woensdag.

De olieprijs bewoog bescheiden. Een december-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 87,06 dollar. Brent-olie voor januari kostte 94,28 dollar, een stijging van 0,5 procent.



De euro/dollar sterkte verder aan en noteerde op 1,0425. Bij a het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0351 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Advance Auto Parts noteerde 13 procent lager in de handel voorbeurs. De winst viel tegen en de winstverwachting voor het jaar werd verlaagd.

Lulu's Fashion Lounge verloor 19 procent voorbeurs. Ook dit bedrijf verlaagde de verwachtingen en wees op margedruk.

Carnival verloor 11 procent voorbeurs. Het bedrijf herfinanciert obligaties die in 2024 moeten worden afbetaald met een plaatsing van leningen met een looptijd tot 2027 ter waarde van 1 miljard dollar.

Estee Lauder neemt Tom Ford over voor zo'n 2,8 miljard dollar. Het aandeel Estee Lauder verliest voorbeurs 3 procent.



Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3.991,73 punten, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.592,92 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.358,41 punten.