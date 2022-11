Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager, maar komen met schrik vrij na de inslag van een raket dinsdagavond op Pools grondgebied.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,4 procent op 432,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,8 procent naar 14.270,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 6.622,21 punten. De Britse FTSE steeg nog geen 0,1 procent naar 7.372,30 punten.

Beleggers volgen nauwlettend de ontwikkelingen op geopolitiek vlak, nu de spanningen opnieuw zijn opgelaaid door een raketinslag in Polen nabij de grens met Oekraïne, mogelijk afgevuurd door Rusland.

"Geopolitieke zorgen zijn nooit positief voor de financiële markten," aldus hoofdeconoom Peter Cardillo van Spartan Capital Securities.

De Britse consumentenprijzen over oktober gaven met een stijging van 11,1 procent op jaarbasis de Bank of England nog geen reden tot ook maar iets van geruststelling. Op maandbasis liepen de prijzen vorige maand met 2,0 procent. Beide percentages lagen hoger dan over september werd vastgesteld en ook hoger dan de analistenprognoses vooraf.

De producentenprijzen in het VK boden iets meer lichtpuntjes, met een stijging van 19,2 procent op jaarbasis kwam de stijging in oktober iets minder hoog uit dan in september. Ook op maanbasis liep de stijging terug, van 0,9 procent in september naar 0,6 procent. De prognoses voor oktober lagen echter zowel op maand- als op jaarbasis lager dan de gepubliceerde cijfers.

Ook in België blijft de inflatie stijgen. In oktober zijn de prijzen met 13,1 procent gestegen volgens de Europese geharmoniseerde meetmethode.

Voor vanmiddag kan de markt zich opmaken voor een aardige reeks macro-economische indicatoren uit de Verenigde Staten. Achtereenvolgens zijn dat de detailhandelsverkopen, de importprijzen en de industriële productie over oktober, de bedrijfsvoorraden over september, het vertrouwen onder huizenbouwers in november en de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, ECB-bestuurder Fabio Panetta, vice-voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Michael Barr en Fed-bestuurder Christopher Waller.

Olie werd woensdag duurder. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 87,31 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 94,53 dollar werd betaald, een winst van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0420. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0391 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0351 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Alstom zag in het afgelopen halfjaar de omzet en de resultaten stijgen. De koers van het aandeel noteerde 3,4 procent hoger.

Het aandeel Prosus noteerde in Amsterdam 2,5 procent hoger in koers. Het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang houdt, heeft voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien terugvallen. Tegelijk liet Tencent weten het grootste deel van zijn belang in de maaltijdbezorger Meituan uit te keren als dividend.

In Parijs werd de koerswinst bij het aandeel Alstom op de voet gevolgd door die van Thales, waar 3,2 procent bij kwam. Koersverlies was er hier voor het aandeel Renault, dat 3,4 procent inleverde.

In Frankfurt zag de koers van het aandeel BMW ongeveer evenveel verdampen, namelijk 3,1 procent. Het aandeel Volkswagen deed er nog een schepje bovenop met een koersverlies van 3,6 procent. Het aandeel Sartorius daalde 3,4 procent in koers. Winst was er in Frankfurt voor het aandeel Siemens Energy, dat 6,5 procent steeg na een kwartaalupdate.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 steeg dinsdag 0,9 procent tot 3.991,73 punten, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.592,92 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.358,41 punten.