Euro houdt niveau nog even vast

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht boven de 1,04 dollar en geeft daarmee nog geen terrein prijs, ofschoon de rek aan de bovenkant er voor dit moment even uit lijkt.

"De kans dat de euro een dipje in het vizier krijgt is wat ons betreft redelijk groot", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De markt wacht op nieuwe impulsen, maar wij denken dat de euro positieve indicaties iets teveel heeft geabsorbeerd en als die impuls niet komt, is een daling van de Europese munt waarschijnlijk. Veel dossiers als China en Oekraïne, maar ook de macro-economie, zien er nu wat beter uit, maar dat beeld is naar ons idee breekbaar", aldus Mevissen.

Mocht de euro weer terrein prijsgeven, dan verwacht de analist niet alleen een daling naar pariteit, maar sluit hij een niveau van 0,95 dollar niet uit.

De Britse consumentenprijzen over oktober gaven met een stijging van 11,1 procent op jaarbasis de Bank of England nog geen reden tot ook maar iets van geruststelling. Op maandbasis liepen de prijzen vorige maand met 2,0 procent. Beide percentages lagen hoger dan over september werd vastgesteld en ook hoger dan de analistenprognoses vooraf.

De producentenprijzen in het VK boden iets meer lichtpuntjes, met een stijging van 19,2 procent op jaarbasis kwam de stijging in oktober iets minder hoog uit dan in september. Ook op maanbasis liep de stijging terug, van 0,9 procent in september naar 0,6 procent. De prognoses voor oktober lagen echter zowel op maand- als op jaarbasis lager dan de gepubliceerde cijfers.

Voor vanmiddag kan de markt zich opmaken voor een aardige reeks macro-economische indicatoren uit de Verenigde Staten. Achtereenvolgens zijn dat de detailhandelsverkopen, de importprijzen en de industriële productie over oktober, de bedrijfsvoorraden over september, het vertrouwen onder huizenbouwers in november en de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, ECB-bestuurder Fabio Panetta, vice-voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Michael Barr en Fed-bestuurder Christopher Waller.

De euro noteerde woensdag 0,7 procent hoger op 1,0416 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8757 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,1898 dollar.