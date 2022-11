AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 716,19 punten. "Een raketinslag in Polen gooit wat roet in het eten", zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op. Blekemolen zag dinsdag de koersen aanvankelijk stevig teruglopen na de berichtgeving hierover, al wist Wall Street richting het einde van de handelsdag toch hoger te sluiten. "Uit onderzoek blijkt dat de raket niet doelbewust door Rusland is afgevuurd op Polen. Mogelijk gaat het zelfs om een Oekraïense raket uit het afweersysteem van het land. Beleggers zullen opgelucht zijn dat dit niet de start van een oorlog tussen Rusland en de NAVO betekende", aldus Blekemolen. Ook analist Naeem Aslam van AvaTrade ziet dat beleggers ervan overtuigd zijn dat de raketinslag geen bewuste actie van Rusland was. "Als dit wel zo was, en we dus kunnen spreken van een bewuste aanslag op een NAVO-land, dan zouden de beurzen donkerrood kleuren en zouden beleggers naar de uitgang rennen", aldus Aslam. Volgens de analist lijkt Rusland in de afgelopen weken juist de spanningen tussen het land en het Westen te willen verkleinen in plaats van te verhogen. Desondanks dienen beleggers volgens Aslam de reactie van NAVO-leden in de gaten te houden, gezien een agressieve houding van Polen of andere NAVO-leden tot een escalatie kan leiden. Volgens Lynx wachten beleggers in Europa vooral op nieuwe impulsen. In dit licht zullen Europese inflatiecijfers, die op donderdag naar buiten komen, op aandacht van de markt kunnen rekenen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0420. De olieprijzen daalden licht, na een opleving op dinsdag. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen steeg Shell met 1,1 procent, geholpen door een sprong in de olieprijs op dinsdag na de raketinslag in Polen. Prosus steeg 2,8 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, kwam zojuist met kwartaalcijfers. Philips leverde 2,5 procent in. In de AMX won Fugro 2,8 procent. Fugro ontving van Energinet een contract voor bodemonderzoek voor de ontwikkeling van het North Sea 1 offshore windenergieproject. Financiële details van het contract werden niet vrijgegeven, maar Fugro sprak zelf van een groot contract. Inpost steeg met 0,5 procent, na een koersdoelverhoging door Goldman Sachs. Air France-KLM maakte een koersval van 11,5 procent tot 1,24 euro. De luchtvaarder wil 300 miljoen euro ophalen met de uitgifte van diepachtergestelde converteerbare obligaties. PostNL verloor 3,2 procent en TKH 3,8 procent, in navolging van een kwartaalupdate op dinsdag. TKH kreeg vanochtend koersdoelverlagingen voor de kiezen van Degroof Petercam en ING. Ebusco won onder de kleinere aandelen 0,3 procent, maar Azerion leverde 3,5 procent in. Op lokaal niveau schoot het centenfonds Lavide 26 procent omhoog. Lavide houdt op 27 december een aandeelhoudersvergadering waarin de lege beurshuls een nieuwe naam moet krijgen en een nieuwe CEO in de persoon van Diede van den Ouden. Bron: ABM Financial News

