Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel InPost

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft woensdag het koersdoel voor InPost verhoogd van 7,30 naar 9,20 euro bij handhaving van het koopadvies. De koersdoelverhoging volgt op sterke resultaten in het derde kwartaal, waarbij de omzet en EBITDA respectievelijk 12 en 13 procent hoger uitvielen dan waar de consensus op rekende. "InPost blijft een sterk marktaandeel houden in alle markten, wat het bedrijf een aantrekkelijke logistieke speler maakt", aldus analisten van de Amerikaanse zakenbank. InPost liet ook weten dat het met succes een prijsverhoging van circa 12,5 procent doorvoerde begin november voor zijn grootste klant Allegro. Goldman Sachs oordeelde eerder nog dat de concurrentie met Allegro het grootste risico vormde voor InPost. "Inmiddels denken we dat de toegenomen focus van Allegro op de winstgevendheid en opmerkingen over het opbouwen van constructieve relaties met bezorgpartners het risico wegneemt dat Allegro meer pakketkluisjes zal uitrollen dan de 3.000 waar Allegro voor eind 2022 op mikt.” Allegro heeft 2.000 pakketkluisjes in bedrijf genomen, tegen circa 20.000 door InPost. Bovendien voerde Allegro recent zelf ook wat prijsveranderingen door, waarbij de minimum waarde per bestelling werd verhoogd met 62,5 procent voor thuisbezorging en met 12,5 procent voor bezorging in een pakketkluisje. Goldman ziet dit als een poging van Allegro om pakketkluisjes aantrekkelijker te maken, gezien dit 30 procent goedkoper is dan thuisbezorging, en daar zal vooral InPost van profiteren als marktleider op het gebied van pakketkluisjes. Het aandeel InPost leverde woensdag 0,8 procent in op 7,05 euro. Bron: ABM Financial News

