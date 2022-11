Citi verhoogt koersdoel DSM stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Citi heeft het koersdoel voor het aandeel DSM verhoogd van 155,00 naar 184,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank, nadat het aandeel dit jaar al met bijna 40 procent daalde. Citi baseerde het nieuwe koersdoel op de door de bank verwachte marktkapitalisatie van 49 miljard euro na de fusie met Firmenich. Gesteld dat de gang van zaken voor DSM optimaal verloopt, sloot Citi in het rapport van vandaag een koers van ruim 200 euro op termijn niet uit. Citi gaf aan dat later deze maand het prospectus voor de aanstaande fusie met Firmenich naar buiten komt. Citi heeft onderhand al een aantal ramingen voor de nieuwe combinatie in het model staan, met daarin een samengestelde groei van de EBITDA van 11 procent per jaar tot en met 2027. Daarmee zou het fusiebedrijf sectorgenoten makkelijk aftroeven, denkt Citi. Ook wezen de analisten op de balans van het fusiebedrijf, die ruim is. Dat betekent dat het kan investeren in groei, zowel autonoom als via overnames, terwijl ook aandeelhouders beloond kunnen worden. Het aandeel DSM noteerde woensdag in een licht hoger noterende AEX-index 0,3 procent lager op 125,85 euro. Bron: ABM Financial News

