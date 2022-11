Degroof Petercam verlaagt koersdoel TKH flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TKH

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor TKH verlaagd van 65,00 naar 55,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Op basis van de update van TKH over het derde kwartaal, paste analist Michael Roeg zijn verwachtingen voor 2022 licht aan. Voor 2023 voorziet de analist een cyclische dip, terwijl hij eerder nog rekening hield met groei. In 2024 volgt volgens de analist een herstel. Om die reden verlaagde Roeg zijn taxaties voor de aangepaste winst per aandeel met 26 procent voor 2023 en met 19 procent voor 2024. Circa 3 procent van de verlaging heeft te maken met de desinvestering van Cable Connectivity Group, waardoor ongeveer 4 miljoen euro aan nettowinst wegvalt. Het aandeel TKH verloor woensdagochtend 2,3 procent tot 39,00 euro. Bron: ABM Financial News

