Beursupdate: Air France-KLM onderuit op vlakke beurs

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag rond de slotstand van dinsdag geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX fractioneel lager tot 716,21 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Wolters Kluwer met 0,9 procent en Shell met 0,7 procent, geholpen door een sprong in de olieprijs op dinsdag na een raketinslag in Polen, bij de grens met Oekraïne. Prosus leverde 1,4 procent in. In de AMX won Fugro 4,0 procent. Fugro ontving van Energinet een contract voor bodemonderzoek voor de ontwikkeling van het North Sea 1 offshore windenergieproject. Financiële details van het contract werden niet vrijgegeven, maar Fugro sprak zelf van een groot contract. Inpost steeg met 0,7 procent. Air France-KLM maakte een koersval van 11,9 procent tot 1,24 euro. De luchtvaarder wil 300 miljoen euro ophalen met de uitgifte van diepachtergestelde converteerbare obligaties. AMG verloor 1,8 procent en TKH 2,0 procent, in navolging van een kwartaalupdate op dinsdag. Ebusco won onder de kleinere aandelen 0,9 procent, maar Accsys leverde 4,2 procent in. Op lokaal niveau schoot het centenfonds Lavide 9,1 procent omhoog. Lavide houdt op 27 december een aandeelhoudersvergadering waarin de lege beurshuls een nieuwe naam moet krijgen en een nieuwe CEO in de persoon van Diede van den Ouden. TIE Kinetix won 1,8 procent na cijfers. Bron: ABM Financial News

