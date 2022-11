Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 1,4 procent hoger op 716,43 punten.

Veel andere Europese beurzen staan woensdag juist een lagere opening te wachten, nadat geopolitieke spanningen weer oplaaiden na een raketinslag in een Pools dorp bij de grens met Oekraïne.

Polen is een buurland van Oekraïne, dat geen NAVO-lid is, maar dat wel wordt gesteund met wapens uit de Verenigde Staten en andere NAVO-landen, waaronder Polen, sinds de invasie door Rusland dit voorjaar.

"Geopolitieke zorgen zijn nooit positief voor de financiële markten", zo waarschuwde hoofdeconoom Peter Cardillo van Spartan Capital Securities.

Valutastrateeg Sean Callow van Westpac zei dat de markten de situatie in de gaten zullen houden, maar ook dat het nieuws geen grote verandering betekent in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. "Er is een grote kans dat het gaat om Russische incompetentie, in plaats van een doelbewuste aanval op een NAVO-lid."

Veel analisten denken juist dat de beurzen een positief jaareinde tegemoet gaan. Recent zeiden technische analisten voor de camera van ABM Financial News dat de AEX terugkan naar 730 punten, waar de index de nodige weerstand zal ondervinden.

Op dinsdag vonden de Amerikaanse aandelenmarkten de weg omhoog, nadat de stijging van de producentenprijzen afnam, wat een teken lijkt dat de inflatiedruk daadwerkelijk afneemt. Beleggers zijn erg gefocust op inflatie, omdat die cijfers bepalen hoe snel en hoe ver de Federal Reserve de rente gaat verhogen. De stijging van de producentenprijzen daalde van 8,4 procent naar 8,0 procent in oktober. In maart was dit nog bijna 12 procent. Sinds vorige week is er al euforie onder beleggers, na meevallende Amerikaanse inflatiecijfers.

"We hebben duidelijk een erg moeilijke periode gehad met de inflatie, maar er is nu goed bewijs dat het ergste achter de rug is", zei Charley Bobrinskiy van Ariel Investments.

Vicevoorzitter Lael Brainard van de Federal Reserve zei maandag dat het waarschijnlijk binnenkort gepast zal zijn om de renteverhogingen in een lager tempo door te voeren. "Elke belegger roept daar om", zei Mike Mullaney van Boston Partners. "Ik denk dat een pauze in de renteverhogingen nu dichterbij is dan de laatste tijd het geval was."

Het sentiment kreeg dinsdag ook een oppepper van positief nieuws uit China, na berichten dat Beijing toch de coronamaatregelen wat gaat versoepelen. Ook wordt de vastgoedmarkt meer gesteund.

Daarbij zijn de spanningen tussen de VS en China afgenomen na een ontmoeting tussen de presidenten Joe Biden en Xi Jinping op Bali. Het was de eerste ontmoeting sinds Biden president is.

"Er stroomt positief nieuws binnen uit China, wat cruciaal is voor de wereldmarkt", zei Seema Shah van Principal Asset Management. "Ik denk dat dit is wat de stijging op de aandelenmarkt aandrijft, dat 2023 misschien een beter jaar kan zijn dan 2022."

De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat eerder op de dag de laagste niveaus in drie weken tijd werden bereikt, na een korte schrikreactie om geopolitiek nieuws. De december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 procent hoger op 86,92 dollar, na een dieptepunt op 84,06 dollar, op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend liepen de olieprijzen met krap een procent terug tot ruim 86 dollar.

De euro/dollar bleef ruim boven pariteit en noteert vanochtend op 1,0372. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0339 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Fugro heeft van Energinet een contract ontvangen voor bodemonderzoek voor de ontwikkeling van het North Sea 1 offshore windenergieproject. Financiële details van het contract werden niet vrijgegeven. Wel sprak Fugro van een groot contract.

Sligro Food Group heeft een bod uitgebracht op winkels van Metro in België. Sligro deed nog geen verdere mededelingen over de inhoud van het bod.

Lavide houdt op 27 december een aandeelhoudersvergadering waarin de lege beurshuls een nieuwe naam moet krijgen en een nieuwe CEO in de persoon van Diede van den Ouden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg dinsdag 0,9 procent tot 3.991,73 punten, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.592,92 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.358,41 punten.