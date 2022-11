Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na meer meevallende inflatiecijfers.



De S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3.991,73 punten, de Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 33.592,92 punten en technologie-index Nasdaq klom 1,5 procent tot 11.358,41 punten.

De S&P500 index leverde kortstondig een deel van de winst na berichten dat enkele Russische raketten in NATO-lidstaat Polen zijn ingeslagen met twee doden tot gevolg. Polen is een buurland van Oekraine, dat geen Navo-lid is, maar dat wel wordt gesteund met wapens uit de Verenigde Staten en andere Navo-landen waaronder Polen sinds de invasie door Rusland dit voorjaar.

Eerder op de dag stonden de Amerikaanse beurzen hoger op optimisme dat producentenprijzen minder hard stijgen en de inflatiedruk aan het afnemen is.

Beleggers zijn erg gefocust op inflatie, omdat die cijfers bepalen hoe snel en hoe ver de Federal Reserve de rente gaat verhogen. De inflatie van de producentenprijzen daalde van 8,4 procent naar 8 procent in oktober. In maart was dit nog bijna 12 procent.

"We hebben duidelijk een erg moeilijke periode gehad met de inflatie, maar er is nu goed bewijs dat het ergste achter de rug is", zei Charley Bobrinskiy van Ariel Investments.

Vorige week reageerde Wall Street al erg positief nadat de consumentenprijzen in oktober minder hard stegen. Het was het laagste inflatiecijfer sinds januari.

Vicevoorzitter Lael Brainard van de Federal Reserve zei maandag dat het waarschijnlijk binnenkort gepast zal zijn om de renteverhogingen naar een lager tempo te schakelen. "Iedereen roept daar om, voor elke beleggingscategorie", zei Mike Mullaney van Boston Partners. "Ik denk dat een pauze nu dichterbij is dan de laatste tijd het geval was."



De Empire State index kwam in november uit op 4,5. Voor het eerst sinds de zomer was deze index voor de industrie in de regio New York weer positief.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van 3,86 tot 3,80 procent.

Het sentiment krijgt dinsdag ook een oppepper van positief nieuws uit China, na berichten dat Beijing toch de coronamaatregelen wat gaat versoepelen. Ook wordt de vastgoedmarkt meer gesteund.

Daarbij zijn de spanningen tussen de VS en China afgenomen na een ontmoeting tussen de presidenten Joe Biden en Xi Jinping op Bali. Het is de eerste ontmoeting sinds Biden president is.

"Er stroomt positief nieuws binnen uit China, wat cruciaal is voor de wereldmarkt", zei Seema Shah van Principal Asset Management. "Ik denk dat dit is wat de stijging op de aandelenmarkt aandrijft, dat 2023 misschien een beter jaar kan zijn dan 2022."



De euro/dollar handelde op 1,0351.

WTI-olie werd 1,2 procent duurder op 86,92 dollar. De olieprijs zakte eerder op de dag naar 84,06 dollar wat het laagste niveau in drie weken was, maar na het bericht over de raketinslagen in Polen ging de prijs weer omhoog.

Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022, maar werd iets voorzichtiger over volgend jaar. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van de instelling uit Parijs.

Bedrijfsnieuws

Walmart heeft opnieuw de outlook verhoogd, na een beter dan verwacht kwartaal waarin wel verlies werd gedraaid als gevolg van een miljardenafschrijving. De retailreus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 20 miljard dollar. Het aandeel werd 6,5 procent meer waard.

Doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd en bevestigde de outlook. Dat laatste was een teleurstelling. Analisten hadden op meer gehoopt. Het aandeel steeg 1,6 procent.

Warren Buffett heeft met Berkshire Hathaway een belang ter waarde van 5 miljard dollar genomen in chipreus TSMC. TSMC steeg meer dan 10 procent tijdens de Aziatische handel. Berkshire Hathaway sloot licht hoger.