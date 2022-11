Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen nadat eerder op de dag de laagste niveaus in drie weken tijd werden bereikt, na een korte schrikreactie om geopolitiek nieuws. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 procent hoger op 86,92 dollar, na een dieptepunt op 84,06 dollar, op de New York Mercantile Exchange. De prijzen liepen weer op na berichten dat Russische raketten in Polen zijn ingeslagen, vlak over de grens met Oekraine, met twee doden tot gevolg. Tijdelijk steeg de olieprijs zelfs weer tot 88,68 dollar. Het lijkt te gaan om raketten die voor Oekraine bedoeld waren. Rusland is sinds maart in oorlog met zijn buurland en bestookt Oekraine met raketten om het elektriciteitsnet uit te schakelen. Signalen van krimpend aanbod boden eerder op de dag ook al steun aan sommige futurescontracten. IEA waarschuwde dinsdag voor krappere aanvoer van olie als het Europese verbod op Russische olie in december van kracht wordt. De Amerikaanse dollar, die zes weken onder druk staat, herstelde en dat zette de grondstoffenmarkt weer onder druk. De aandacht zal verder uitgaan naar de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden, waarvan woensdag het officiele cijfer zal worden gepubliceerd. Er wordt een daling van de voorraden voorspeld. Bron: ABM Financial News

