Lavide wordt Fair Financing Firm

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Lavide houdt op 27 december een aandeelhoudersvergadering waarin de lege beurshuls een nieuwe naam moet krijgen en een nieuwe CEO in de persoon van Diede van den Ouden. Dat maakte Lavide dinsdagavond bekend. Onderdeel van de geplande statutenwijziging is de naamswijziging naar Fair Financing Firm nv of kortweg FFF. Het bedrijf gaat zich richten op het ondersteunen van andere beursgenoteerde bedrijven, financieel en met advies. Van het resultaat moet 10 procent ten goede komen aan charitatieve instellingen. Van den Ouden doet dit al vijftien jaar en zal dat na de benoeming volledig ten behoeve van het nieuwe beursfonds gaan doen. Samen met een bestaande grootaandeelhouder van Lavide is hij de voornaamste nieuwe investeerder. Op 9 juni werd een investering van 5 miljoen euro door Van den Ouden en zijn niet met name genoemde mede-investeerder in de lege beurshuls aangekondigd. Lavide hoopte toen nog voor 1 oktober te kunnen vergaderen. Op 27 december zal ook worden gestemd over benoeming van de beoogde commissarissen, A.A. Jullens en J.C Lambregts-Overboom. Bron: ABM Financial News

