BlockFi bereidt faillissementsaanvraag voor

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BlockFi treft voorbereidingen om op korte termijn wellicht faillissement aan te vragen. Dit zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. Het bedrijf zou een grote blootstelling hebben aan FTX, de cryptobeurs die werd geleid door Sam Bankman-Fried. FTX vroeg vorige week al een zogeheten 'chapter 11' aan, een vorm van faillissementsbescherming. Inmiddels zou BlockFi klanten die hun tegoeden opvragen, niet meer helpen. Het bedrijf zou volgens de zakenkrant ook overwegen een deel van zijn personeel te ontslaan. BlockFi, een leenplatform voor cryptovaluta, zou voor minimaal 14 miljard dollar aan klanttegoeden beheren. Bron: ABM Financial News

