Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, na een positieve marktreactie op meevallende Amerikaanse producentenprijzen.



De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 434,44 punten. De Duitse DAX klom 0,5 procent tot 14.378,51 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,5 procent tot 6.641,66 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.369,44 punten.



"Beleidsmakers van de Federal Reserve hebben zich uitgeput om te verklaren dat het te vroeg is om te concluderen dat de inflatie heeft gepiekt, maar de cijfers lijken voor zichzelf te spreken", zei Michael Hewson van CMC Markets.



De Amerikaanse producentenprijzen stegen minder hard dan verwacht. Op jaarbasis daalde het inflatiecijfer van 8,4 naar 8,0 procent in oktober.



Eerder op de dag merkte analist Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management op dat markten op zoek zijn naar aanjagers, na de sterke start van het vierde kwartaal.

De afgelopen weken werd het optimisme gevoed door veerkrachtige bedrijfswinsten en een meevallende Amerikaanse inflatie, meende hij.



Maar JPMorgan gaat vooralsnog uit van een tijdelijk herstel in een berenmarkt die verder zal dalen.



Economisch nieuws was er verder over de Duitse vertrouwensindex ZEW steeg over november van 59,2 negatief naar 36,7 negatief. Dat was veel beter dan economen hadden voorzien.



Uit Amerika kwam een Empire State-index die in november voor het eerst sinds de zomer weer in positief terrein belandde.



De tienjaarsrente in de VS daalde na dit rapport, wat suggereert dat beleggers een minder grote verhoging van de beleidsrente door de Federal Reserve voorzien als deze trend doorzet.

De groei van de economie van de eurozone over het derde kwartaal bleef intussen staan op 0,2 procent op kwartaalbasis.



De olieprijs was stabiel. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent hoger op 86,02 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 93,13 dollar werd betaald, vrijwel gelijk aan maandagavond. Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022, maar werd iets voorzichtiger over volgend jaar.



De aardgasprijs in Europa steeg intussen 10 procent tot 125,50 euro, door zorgen over tragere levering van LNG uit de VS.



De euro/dollar bleef ruim boven pariteit en noteerde op 1,0372. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0339 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Vodafone zag in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2023 de omzet en winst aantrekken, maar verlaagde wel zijn outlook. Het telefonie-aandeel sloot 6 procent lager in Londen.



In Amsterdam viel de koersstijging van Prosus met 7 procent op. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, steeg vanochtend in Hongkong zo'n 10,5 procent, vooruitlopend op resultaten woensdag.



In Parijs steeg het geplaagde aandeel Teleperformance met 10 procent. In Frankfurt steeg Bayer 4 procent.



De Zwitserse bank Credit Suisse bereikte een definitief akkoord met Apollo Global Management over de verkoop van het grootste deel van de Amerikaanse securitisaties. Het aandeel Credit Suisse sloot vrijwel vlak.



Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond licht hoger. De S&P500-index steeg 0,2 procent tot 3.758,00 punten.

Bron: ABM Financial News