Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het groen geëindigd. Bij een slot van 716,43 punten steeg de AEX 1,4 procent.



De aankondiging van stimuleringsmaatregelen en een soepeler Covid-beleid in China, in combinatie met de hoop dat centrale banken de beleidsrentes niet veel verder zullen verhogen geven beleggers momenteel moed, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De markt reageerde dinsdag positief op nieuw bewijs dat de inflatie in de Verenigde Staten eindelijk lijkt af te koelen.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen in oktober met 0,2 procent op maandbasis. Er was door economen voor oktober gerekend op een stijging met 0,4 procent op maandbasis. De kerninflatie kwam op jaarbasis uit op 5,4 procent, van 5,6 procent in september.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het inflatierapport tot circa 3,80 procent. De kans dat de Federal Reserve de rente met 50 basispunten verhoogt in december, wordt nu ingeschat op 85 procent.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen tempert de verwachtingen. "Één inflatiezwaluw maakt nog geen zomer", aldus de econoom, "Maar schijnbaar waren beleggers al tevreden dat er op z’n minst enige hoop gloort dat de beleidsrente niet nóg hoger moet dan ze nu verwachten."

Volgens Aben kan een "patroon van steeds kleinere rentestapjes" ervoor zorgen dat de tegenwind voor de aandelenbeurzen "langzaam aan kracht afneemt."

Op macro-economisch vlak bleek verder dat de ZEW-index in Duitsland in november is verbeterd, hoewel de index wel onder nul bleef. Verder was de Empire State index over de industrie in de regio New York voor het eerst sinds juli weer positief.

De euro/dollar handelde dinsdag richting het slot op 1,0372. WTI-olie werd iets duurder op 86 dollar per vat. Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022, maar werd iets voorzichtiger over volgend jaar.

Stijgers en dalers

Prosus ging aan kop in de AEX, met een winst van meer dan 7 procent. Woensdag opent Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, de boeken. Tencent steeg dinsdag in Hongkong zo'n 10,5 procent.

Besi, ASMI en ASML stegen 1 tot 2,5 procent. Bank of America blijft positief gestemd over de Europese halfgeleidersector, ondanks alle macro-economische onzekerheid van dit moment.

"We verwachten dat Europese halfgeleiders vanaf het vierde kwartaal beter zullen presteren dan de markt", aldus de analisten. Favorieten zijn ASMI en Besi.

NN Group steeg meer dan 3 procent. JPMorgan Research verhoogde vanochtend het koersdoel voor NN Group van 47,00 naar 50,00 euro met een onveranderd Neutraal advies in aanloop naar een beleggersdag van de verzekeraar later deze week in Londen. JPM denkt dat die beleggersdag wel eens een koersaanjager kan worden.

Hekkensluiter in de AEX was Signify, met een verlies van bijna 5 procent. UMG daalde 2 procent en Just Eat Takeaway zo'n 3,5 procent.

In de AMX won koploper Alfen 4 procent en sloot AMG de rij met een verlies van bijna 3 procent. TKH daalde licht na rapportering van cijfers. ING sprak nochtans van een solide kwartaalupdate. Degroof Petercam verwacht dat 2022 zelfs een recordjaar wordt voor het bedrijf op het vlak van omzet, winst en orderinstroom.

In de AScX won Azerion ruim 2 procent. Berenberg startte met het volgen van Azerion met een koopadvies en een koersdoel van 8,60 euro. Avantium ging echter aan kop, met een plus van bijna 4 procent.

Ebusco leverde juist bijna 4 procent in, ondanks dat het bedrijf een nieuwe order binnen sleepte in Zweden. Sligro verloor bijna 2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam tot 2,5 procent in het groen.