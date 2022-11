Nieuwe topman Ahold Delhaize VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Kevin Holt stopt bij de volgende jaarvergadering als CEO van Ahold Delhaize USA en zal worden opgevolgd door JJ Fleeman. Dat maakte het supermarktbedrijf dinsdagmiddag bekend. De termijn van Holt zit er op per 12 april volgend jaar, wanneer de jaarvergadering staat gepland. Holt blijft tot het einde van volgend jaar actief in een adviserende rol, waarna hij met pensioen gaat. Dit moet een soepele overgang garanderen. Fleeman is sinds mei 2018 chief commercial and digital officer bij Ahold Delhaize USA en tevens voorzitter van Peapod Digital Labs, dat zich richt op digitale en e-commerce-innovatie bij de Amerikaanse supermarktketens van Ahold Delhaize. Fleeman werkte eerder bij Food Lion, het grootste merk van Ahold Delhaize in de VS, in diverse rollen. Zijn benoeming dient nog wel te worden goedgekeurd door de jaarvergadering in april. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.