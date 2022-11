Beursblik: Adyen blijft favoriet van Bank of America Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America handhaaft het koopadvies voor Adyen, met een koersdoel van 2.061 euro. Dat meldde de bank dinsdag in een rapport over IT, betaal- en softwarebedrijven. Het koersdoel is gebaseerd op een aanname van een netto omzetgroei van 3 procent over de lange termijn en gemiddelde kapitaalkosten van 7,3 procent. De EBIT-marge wordt ingeschat op 65 procent. De bank houdt er rekening mee dat de volumes zullen groeien en de prijzen kunnen stijgen, waardoor de inschatting behoudend is. Aan de andere kant kunnen er bijvoorbeeld grote klanten opstappen, kan de reputatie van Adyen deuken oplopen of kan toenemende concurrentie de prijzen onder druk zetten. Kijkend naar de genoemde sectoren hebben de bedrijven afgelopen jaar weer solide gepresteerd, met meevallende omzetcijfers voor meer dan driekwart van de bedrijven. Bij een aantal bedrijven zag Bank of America signalen dat de vraag afneemt, maar Adyen zit daar niet tussen. Het hogere renteklimaat is volgens de analisten nu grotendeels ingeprijsd in de aandelenkoersen voor deze sectoren. Bank of America wijst erop dat na de grote kredietcrisis van 2008 en 2009 software-aandelen relatief snel herstelden. Het aandeel Adyen handelde dinsdag 0,9 procent hoger op 1.556,40 euro. Bron: ABM Financial News

