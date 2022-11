Wall Street richting groene opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, na opnieuw meevallende inflatiecijfers.



In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 tot 1,7 procent in het groen. Daarmee lijkt Wall Street op weg naar herstel, na een lager slot op maandag. Toen waarschuwde de Federal Reserve dat er meer renteverhogingen in het verschiet liggen, ondanks dat de inflatie in de Verenigde Staten eindelijk lijkt af te koelen. Dat werd dinsdag onderstreept door een rapport over de Amerikaanse producentenprijzen. Die prijzen stegen in oktober met 0,2 procent op maandbasis en met 8,0 procent op jaarbasis. Er was door economen voor oktober gerekend op een stijging met 0,4 procent op maandbasis.



In september stegen de producentenprijzen ook met 0,2 procent op maandbasis en met 8,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De kerninflatie kwam uit op 5,4 procent, van 5,6 procent. De Empire State index kwam in november uit op 4,5. Voor het eerst sinds de zomer is de index weer positief. De Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald tot rond 3,78 procent. Het sentiment krijgt dinsdag ook een oppepper van positief nieuws uit China, na berichten dat Beijing toch de coronamaatregelen wat gaat versoepelen. Ook zijn de spanningen tussen de VS en China afgenomen na een ontmoeting tussen de presidenten Joe Biden en Xi Jinping op Bali. Analisten rekenen erop dat de aandelenmarkten een sterk slot van het jaar zullen kennen. "Het beeld op korte termijn ziet er nog steeds positief uit voor de Amerikaanse benchmarkindices en hoewel het momentum op intradag 'oversold' lijkt, betekent dit niet dat er meteen een verkoopgolf moet plaatsvinden", zeiden analisten van Fundstrat. Analisten van Swissquote Bank waarschuwen wel dat economisch herstel in China en een toenemende vraag naar energie vanuit het land nadelig is voor de mondiale inflatie. De euro/dollar handelt dinsdagmiddag op 1,0471. WTI-olie wordt bijna een procent goedkoper. Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022, maar werd iets voorzichtiger over volgend jaar. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van de instelling uit Parijs. Bedrijfsnieuws Walmart heeft opnieuw de outlook verhoogd, na een beter dan verwacht kwartaal waarin wel verlies werd gedraaid als gevolg van een miljardenafschrijving. De retailreus kondigde ook een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 20 miljard dollar. Het aandeel ligt op koers voor een 7,5 procent hogere opening. Doe-het-zelfketen Home Depot heeft in het afgelopen kwartaal boven verwachting gepresteerd en bevestigde de outlook. Dat laatste was een teleurstelling. Analisten hadden op meer gehoopt. Het aandeel noteert voorbeurs een procent lager. Warren Buffett heeft met Berkshire Hathaway een belang ter waarde van 5 miljard dollar genomen in chipreus TSMC. TSMC steeg dinsdag 8 procent tijdens de Aziatische handel. Berkshire Hathaway lijkt een procent in het groen te gaan openen. Slotstanden De S&P 500 index is maandag 0,9 procent lager geëindigd op 3.957,25 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.536,70 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.196,22 punten. Bron: ABM Financial News

