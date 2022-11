Beursblik: Bank of America blijft positief over Europese halfgeleidersector Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America blijft positief gestemd over de Europese halfgeleidersector, ondanks alle macro-economische onzekerheid van dit moment. Dit blijkt uit een sectorrapport van analisten van de Amerikaanse bank. "We verwachten dat Europese halfgeleiders vanaf het vierde kwartaal beter zullen presteren dan de markt", aldus de analisten. Bank of America verwacht dat de markt voor chips in smartphones in het lopende vierde kwartaal uitbodemt en dat de bredere halfgeleidermarkt dit doet in de tweede helft van 2023. Favorieten bij Bank of America zijn ASM International en BE Semiconductor Industries. Maar bijvoorbeeld ASML en Infineon worden ook gewaardeerd. Voor ASMI handhaaft Bank of America een koersdoel van 400 euro. De analisten wijzen op de sterke positie van ASMI in zowel ALD als epitaxy, twee van de snelstgroeiende markten in wafer fab equipment. De koers van Besi zal volgens de Amerikaanse bank stijgen naar 90,00 euro. "We denken dat het aandeel Besi zal herstellen dankzij het dominante marktaandeel in hybrid bonding." Net als ASMI, staat Besi op de kooplijst. Voor ASML tot slot heeft Bank of America een koopadvies met een koersdoel van 743,00 euro. Bron: ABM Financial News

