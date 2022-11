Europa keurt overname Total Egypte goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Total

(ABM FN) De Europese Commissie heeft de overname Total Egypte door TotalEnergie en Abu Dhabi National Oil Company for Distribution goedgekeurd. Dit liet de Europese instelling dinsdagmiddag weten. Volgens de Commissie levert de overname geen mededingingsbezwaren op. Total Egypt houdt zich bezig met onder meer de verkoop van brandstof en levensmiddelen, autowasserettes en distributie van bulkbrandstof. Bron: ABM Financial News

