Meer omzet bij Home Depot

Beeld: The Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het derde kwartaal de omzet met 5,6 procent zien stijgen en heeft de outlook voor het gehele boekjaar onveranderd gelaten. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het doe-het-zelfbedrijf. De omzet bedroeg 38,9 miljard dollar in het derde kwartaal tegen 38,0 miljard dollar die analisten hadden voorzien, volgens FactSet. De vergelijkbare omzet, gecorrigeerd voor de opening en sluiting van winkels, steeg 4,3 procent. In de VS was dit 4,5 procent. Hier ging de markt uit van een groei van 3,1 procent. De doehetzelf-keten meldde dinsdag verder dat klanten per transactie 8,8 procent meer uitgaven in het tweede kwartaal. Het aantal transacties daalde 4,3 procent. Het aantal transacties daalt al zes kwartalen op rij. De winst over de verslagperiode bedroeg 4,33 miljard dollar in de periode die eindigde op 31 oktober. Een jaar eerder was dit 4,13 miljard dollar. Per aandeel ging de winst daarmee van 3,92 naar 4,24 dollar. Dat was meer dan de 4,12 dollar waar analisten op rekenden. Outlook Home Depot verwacht voor het lopende boekjaar 2022 een vergelijkbare omzetgroei van 3,0 procent en een stijging van de winst per aandeel van ongeveer 5 procent. FactSet-analisten rekenen op een winstgroei van 6,9 procent. Bron: ABM Financial News

