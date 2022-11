Tencent schrapt weer banen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese technologiegigant Tencent Holdings schrapt opnieuw banen, ditmaal bij zijn video streaming-, gaming- en cloudactiviteiten. Dit meldde persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden. Tencent, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft, wilde geen reactie geven op het bericht en Reuters kon niet vaststellen hoe groot het banenverlies zal zijn. De Chinese technologiesector blijft de effecten voelen van een strengere regelgeving en het zero-covid beleid van de overheid dat druk zet op de economie. Tencent schrapte eerder dit jaar al banen, net als Alibaba en kleinere Chinese technologiebedrijven zoals Xiaohongshu. In augustus maakte Tencent bekend dat het aantal werknemers eind juni was gedaald tot 110.715, van 116.213 eind maart. Bron: ABM Financial News

