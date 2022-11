Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak op 432,70 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,2 procent op 14.288,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een stijging van 0,3 procent met een stand van 6.628,03 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.389,15 punten. De markten zijn op zoek naar aanjagers, na een sterk herstel aan het begin van het vierde kwartaal, aldus Vincent Juvyns, strateeg bij JPMorgan Asset Management, in gesprek met ABM Financial News. De afgelopen weken werd het optimisme gevoed door onder meer de veerkrachtige bedrijfswinsten en vooral een meevallende Amerikaanse inflatie, meent Juvyns. Het is echter nog te vroeg om de vlag uit te hangen, waarschuwt Juvyns. Volgens JPMorgan gaat het om een herstel in een berenmarkt. Beleggers zullen de inflatie en de geopolitieke ontwikkelingen op de voet blijven volgen, verwacht de strateeg. De groei van de economie van de eurozone over het derde kwartaal onderging in een tweede raming geen wijziging en bleef op 0,2 procent op kwartaalbasis en 2,1 procent op jaarbasis staan. De Duitse vertrouwensindex ZEW steeg over november van 59,2 negatief naar 36,7 negatief. Dat was veel beter dan economen hadden voorzien. Vanmiddag gaat het in de Verenigde Staten over de producentenprijzen in oktober en de Empire State Index. De verwachting voor de producentenprijzen is dat deze op maandbasis met 0,4 procent zijn opgelopen, gelijk aan een de stijging in september. Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Federal Reserve Machael Barr, die verantwoording moet afleggen aan een bankcomité van de Amerikaanse Senaat, en bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank op uitnodiging van de Deutsche Bundesbank. Olie noteerde dinsdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het rood op 85,14 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 92,57 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0432. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0402 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0339 op de borden.



Bedrijfsnieuws De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een akkoord bereikt met Apollo Global Management over een definitieve verkoop van het grootste deel van Amerikaanse activiteiten op het gebied van securitisatie. Het aandeel Credit Suisse noteerde 2 procent lager. Vodafone heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2023 de omzet en winst zien aantrekken, maar verlaagde wel de outlook voor heel dit jaar. Vodafone noteerde 7,7 procent lager. In Parijs viel de koers van het aandeel Alstom met 2,9 procent terug en steeg de koers van het aandeel van het sterk geplaagde Teleperformance met 8 procent. In Frankfurt noteerde de koers van het aandeel Zalando 4 procent lager en steeg die van Bayer met 2,2 procent. In Amsterdam viel de koersstijging van 4,4 procent van het aandeel Prosus op. De aandelenkoers van Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, steeg vanochtend in Hongkong hard, net als andere techaandelen. Woensdag opent Tencent de boeken. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,9 procent tot 3.957,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.536,70 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.196,22 punten. Bron: ABM Financial News

