Update2: Omzet Tencent valt terug

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft voor het tweede kwartaal op rij de omzet zien terugvallen. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers over het derde kwartaal van het Chinese techbedrijf, waar het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang in heeft. In het afgelopen kwartaal boekte Tencent een omzet van 140,1 miljard yuan, omgerekend ruim 19 miljard euro. Dit was 1,6 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst steeg wel met 1,1 procent tot 39,9 miljard yuan. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden juist rekening met een winstdaling tot 25,4 miljard yuan. Verder hielden de analisten rekening met een kleinere omzetdaling, namelijk tot 141,3 miljard yuan. De terugval in de omzet had vooral te maken met de aanhoudende zwakte bij de gaming-activiteiten en teruglopende advertentie-inkomsten. Consumenten besteedden minder aan games, terwijl de toezichthouder in China streng is waardoor veel nieuwe games niet mochten worden uitgebracht. In een commentaar in een staatskrant lijkt Beijing echter wat minder streng te willen worden. De autoriteiten zeiden dat de game-industrie mogelijk een aanjager kan zijn voor de ontwikkeling van andere technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en voor halfgeleiders. Tegelijk liet Tencent bovendien weten het grootste deel van zijn belang in de maaltijdbezorger Meituan uit te keren als dividend. Het zou gaan om circa 20 miljard dollar. In het verleden deed Tencent al hetzelfde met het belang in JD.com. Toen ging het om 15 miljard dollar. In Amsterdam steeg Prosus 4,0 procent. Update: om winstcijfer toe te voegen en koersreactie.

