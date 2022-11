Beursblik: flinke winstdaling Tencent voorzien Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het derde kwartaal vermoedelijk de winst fors zien teruglopen. Dit verwachten analisten in aanloop naar cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat Tencent in het derde kwartaal een nettowinst heeft geboekt van 25,4 miljard yuan, omgerekend circa 3,4 miljard euro. Dit zou 36 procent minder zijn dan de 39,5 miljard yuan een jaar eerder. De omzet zal volgens de analisten zijn gedaald met 0,8 procent tot 141,3 miljard yuan. In het tweede kwartaal, dat eindigde in juni, boekte Tencent voor het eerst sinds de beursgang in 2004 een omzetdaling op kwartaalbasis. De terugval was het gevolg van een daling in de advertentie-inkomsten en minder inkomsten uit gaming nu de Chinese economie vertraagt. Analisten verwachten sinds september wat verbetering voor Tencent, nadat Beijing enkele coronamaatregelen heeft teruggeschroefd. De markt zal in de cijfers van woensdag zoeken naar signalen dat het tij inderdaad lijkt te keren. Het grootste deel van de omzet van Tencent komt uit gaming. De groei uit games in China wordt geremd door strenge regulering in het land, terwijl de resultaten daarbuiten mogelijk worden geraakt door consumenten die meer tijd offline besteden. De markt zal vooral uitkijken naar de verwachtingen van Tencent voor de gamingdivisie. Woensdag komt Tencent met cijfers over het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

