Valuta: rally euro nog niet klaar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,04 dollar, nadat de munt niet alleen baat heeft bij een meevallend Amerikaans inflatiecijfer dat donderdag al naar buiten kwam, maar ook bij het afnemen van de risico's rondom de oorlog in Oekraïne, de coronacrisis, de containerprijzen en China.

"Er komen momenteel relatief veel gunstige indicatoren en signalen samen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Daarmee is de dollar beduidend minder gewild als veilige haven", terwijl de kans op een agressief Amerikaanse rentebeleid ook steeds kleiner lijkt te worden. "De euro kijkt zo langzamerhand tegen de oude pieken van afgelopen zomer en ook de psychologische weerstand van 1,05 dollar aan. Het is afwachten of de munt ook daar nog heen kan, alvorens iets meer gezegd kan worden over een nieuwe bandbreedte", aldus Van der Meer.

De groei van de economie van de eurozone over het derde kwartaal onderging in een tweede raming geen wijziging en bleef op 0,2 procent op kwartaalbasis en 2,1 procent op jaarbasis staan.

De Duitse vertrouwensindex ZEW steeg over november van 59,2 negatief naar 36,7 negatief. Dat was veel beter dan economen hadden voorzien.

Vanmiddag gaat het in de Verenigde Staten over de producentenprijzen in oktober en de Empire State Index. De verwachting voor de producentenprijzen is dat deze op maandbasis met 0,4 procent zijn opgelopen, gelijk aan een de stijging in september.

Sprekers zijn vandaag de vice-voorzitter van de Federal Reserve Machael Barr, die verantwoording moet afleggen aan een bankcomité van de Amerikaanse Senaat, en bestuurslid Frank Elderson van de Europese Centrale Bank op uitnodiging van de Deutsche Bundesbank.

De euro noteerde dinsdag 0,8 procent hoger op 1,0404 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8789 Britse pond. Het Britse pond won 0,7 procent en noteerde op 1,1841 dollar.