IEA verwacht meer vraag naar olie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Internationaal Energieagentschap rekent op een sterkere vraag naar olie in 2022, maar werd iets voorzichtiger over volgend jaar. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van de instelling uit Parijs. IEA verhoogde de raming voor de vraag naar olie in 2022 met 180.000 vaten. Dat betekent dat de vraag dit jaar met 2,1 miljoen vaten per dag stijgt. Maar voor 2023 werd IEA juist voorzichtiger. Voor volgend jaar werd de raming met 40.000 vaten per dag verlaagd. Dat betekent dat de instelling nu rekent op een groei van de vraag naar olie met 1,6 miljoen vaten per dag. IEA wijst op de toenemende economische tegenwind, waardoor het mondiale verbruik in het vierde kwartaal met 240.000 vaten per dag zal afnemen ten opzichte van vorig jaar. Onder meer de aanhoudend zwakke economie van China, de energiecrisis in Europa en de sterke Amerikaanse dollar wegen zwaar op de consumptie, aldus het agentschap. In oktober steeg de Russische olie-export met 165.000 vaten per dag naar een totaal van 7,7 miljoen vaten per dag, hoewel de import vanuit de EU met 1,4 miljoen vaten per dag was afgenomen. Vanaf december geldt een olie-embargo in de EU. Volgens het IEA verkoopt Rusland momenteel vooral olie aan China, India en Turkije. Bron: ABM Financial News

