Prosus en NN Group aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 710,65 punten.

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen merkte op dat de aandelenmarkten de weg omhoog vonden na de Amerikaanse inflatiecijfers van vorige week. "Beleggers juichen wel erg vroeg na de Amerikaanse inflatiecijfers", tempert Aben het enthousiasme. Volgens hem koelt de inflatie in de VS weliswaar af, maar de Federal Rerseve heeft "zijn rentestrijd nog niet gestreden".

"Het is mogelijk dat deze week diverse Fed-leden de hooggespannen verwachtingen voor een minder streng monetair beleid enigszins zullen temperen. Maar schijnbaar waren beleggers al tevreden dat er op z’n minst enige hoop gloort dat de beleidsrente niet nóg hoger moet dan nu wordt verwacht."

De markt rekent nu op een renteverhoging in december van 50 basispunten en niet langer van 75 basispunten. "Mocht er een patroon van steeds kleinere rentestapjes ontstaan, dan kan de tegenwind voor aandelenbeurzen langzaam aan kracht afnemen."

Volgens de CME FedWatch tool rekent 81 procent van de markt op een verhoging met 50 basispunten en 19 procent op één van 75 basispunten.



"De aankondiging van stimuleringsmaatregelen en een soepeler Covid-beleid in China, in combinatie met de hoop dat centrale banken de beleidsrentes niet veel verder zullen verhogen, geeft beleggers moed", zo meent ook investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal licht is gekrompen, met 0,2 procent in vergelijking tot het tweede kwartaal. Verder werd bekend dat de export in september in een hoger tempo groeide dan een maand eerder.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0401. De olieprijzen liepen met circa anderhalf procent terug.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 3,9 procent koerswinst, na een koerssprong vanochtend in Hongkong van Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is. NN won daarnaast 2,6 procent, terwijl de Signify de rij sloot met een verlies van 2,6 procent. JPMorgan Research verhoogde vanochtend het koersdoel voor NN Group van 47,00 naar 50,00 euro met een onveranderd Neutraal advies in aanloop naar een beleggersdag van de verzekeraar later deze week in Londen. JPM denkt dat die beleggersdag wel eens een koersaanjager kan worden.

In de AMX won OCI 2,6 procent. TKH verloor 4,3 procent na rapportering van cijfers. ING sprak nochtans van een solide kwartaalupdate. Degroof Petercam verwacht dat 2022 zelfs een recordjaar wordt voor het bedrijf op het vlak van omzet, winst en orderinstroom.

In de AScX won Azerion 3,0 procent. Berenberg startte met het volgen van Azerion met een koopadvies en een koersdoel van 8,60 euro. Ebusco leverde 2,3 procent in, ondanks dat het bedrijf een nieuwe order binnensleepte in Zweden.