Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel NN

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag het koersdoel voor NN Group verhoogd van 47,00 naar 50,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. In aanloop naar de beleggersdag op 17 november in Londen besloot JPMorgan wel het aandeel NN een zogeheten 'Positive Catalyst Watch' mee te geven. Dit betekent dat de bank verwacht dat deze beleggersdag wel eens voor een koersstijging kan zorgen. Volgens de analisten zal NN nieuwe doelstellingen afgeven naast een update over IFRS17. JPMorgan zal vooral letten op wat de verzekeraar te zeggen heeft over de operationele kapitaalaanwas. Dat geeft inzicht in de vrije kasstroom. "We denken dat NN weleens een reeks doelstellingen en groeiambities kan presenteren die hoger zijn dan de markt verwacht", aldus JPMorgan. De zakenbank denkt dat NN in 2025 een operationele kapitaalaanwas wil van 2 miljard euro. "Dat is in lijn met onze nieuwe taxaties, maar hoger dan de huidige analistenconsensus van 1,8 tot 1,9 miljard euro." En dankzij de marktbewegingen zal NN volgens JPMorgan ook een verbetering van de Solvency II laten zien. De operationele kapitaalaanwas in combinatie met een stijgende solvabiliteit maakt dat NN volgens de analisten ook meer aandelen kan inkopen. Voor 2023 mikt de zakenbank op een inkoopprogramma ter waarde van 350 miljoen euro, maar JPMorgan denkt ook dat NN zal aangeven dat het jaarlijks voortaan niet voor minimaal 250 maar voor 350 miljoen euro aan eigen aandelen wil inkopen. Bron: ABM Financial News

