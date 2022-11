'Xi roept Rutte op ontkoppeling te voorkomen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese president Xi Jinping heeft er bij premier Mark Rutte op aangedrongen een 'ontkoppeling' tussen beide landen voorkomen. Dit schreef persbureau Bloomberg dinsdag op basis van een uitzending van CCTV. De Amerikaanse overheid oefent druk uit op Nederland om ASML niet haar laatste technologie op het gebied van EUV aan China te laten leveren. Zo willen de VS hun technologische voorsprong op China behouden. Xi riep Nederland op werk te blijven maken van de relatie tussen de twee landen. De Chinese president vindt dat Nederland moet waken voor een politieke invulling van de handelsrelatie. Op dit moment levert ASML de nieuwste technologie niet aan China. Bron: ABM Financial News

