Beursblik: recordjaar 2022 verwacht voor TKH

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) 2022 wordt een recordjaar voor TKH Group op het vlak van omzet, winst en orderinstroom. Dit verwacht analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag na een kwartaalupdate van het bedrijf. In het derde kwartaal liet TKH een verdere groei zien van de omzet en de winst, net als in de eerste jaarhelft en ondanks tekorten die op de marges drukten. "De cijfers hadden nog veel beter kunnen zijn als er geen problemen waren met de aanvoerketen", aldus Roeg. "Ondanks deze tegenwind, wordt 2022 een recordjaar voor TKH." Roeg verwacht op basis van de update dinsdag zijn taxaties voor de omzet en winst in 2022 aan te moeten passen. "Het record orderboek belooft veel goeds voor 2023", zo merkte de analist op. "Bovendien zal de omzetgroei en de marges in Manufacturing Systems verbeteren als de tekorten afnemen, maar dat zal niet van de een op andere dag gebeuren." Roeg ziet de economische omstandigheden wel verslechteren en de analist verwacht dan ook een cyclische dip in 2023, maar een snel herstel daarna. "TKH wist in het verleden snel te herstellen na een economische crisis", aldus de analist. Degroof neemt zijn ramingen het het koersdoel voor TKH onder de loep. Het huidige koersdoel is 65,00 euro bij een koopadvies. Het aandeel TKH daalde dinsdag met 5,1 procent tot 38,02 euro. Bron: ABM Financial News

