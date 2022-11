Krimp voor Nederlandse economie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het derde kwartaal licht gekrompen. Dit bleek dinsdag uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De krimp bedroeg 0,2 procent in vergelijking tot het tweede kwartaal. De investeringen daalden in het derde kwartaal met 1,7 procent op kwartaalbasis. Verder daalde de overheidsconsumptie fractioneel, terwijl huishoudens 0,1 procent meer hebben besteed dan in het tweede kwartaal van 2022. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 0,9 en 1,0 procent toe. Volgens de eerste berekening was het bruto binnenlands product in het derde kwartaal van dit jaar wel 3,1 procent groter dan een jaar eerder. Vooral het handelssaldo, de consumptie door huishoudens en de investeringen droegen bij aan deze groei. In het derde kwartaal van 2022 waren er geen coronamaatregelen meer, terwijl in het derde kwartaal van 2021 nog wel wat restricties golden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.