Beursblik: solide kwartaalupdate TKH

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft dinsdag een solide update gegeven over het derde kwartaal. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING. Hollestelle merkte op dat de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. "Hoewel dit conform verwachting is, geeft dat gezien het huidige uitdagende klimaat toch een goed gevoel", aldus de analist. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 16,7 procent en ING mikte voor de tweede jaarhelft op een groei van 12,5 procent, hetgeen een omzetstijging impliceert van 8,5 procent in het vierde kwartaal. "Dit lijkt ons toch wat te conservatief", zo stelde de analist. De omzetgroei in alle drie divisies was beter dan verwacht en TKH onderstreepte dat zowel de volumes als de prijzen de groei ondersteunden. De volumes stegen met 7,2 procent, terwijl de prijzen met 7,9 procent aantrokken. Het EBITA-resultaat was dan weer conform verwachting van ING en de bank verwacht geen aanpassingen te hoeven doen aan de EBITA-taxaties voor dit jaar. Voor de operationele winst dit jaar zit ING iets boven de consensus. ING noemde het geen verrassing dat TKH nog steeds last heeft van vertragingen en productieproblemen. TKH verwacht dat de effecten hiervan aanhouden in de komende kwartalen, wat kan leiden tot meer vertragingen in de afronding van projecten. "Dit kan betekenen dat de winstgevendheid meer dan verwacht onder druk blijft in 2023." "Al met al een solide update, maar gezien beleggers vooral naar 2023 kijken, verwachten we niet dat het sentiment rond het aandeel zal veranderen." ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 61,00 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 3,8 procent tot 38,54 euro. Bron: ABM Financial News

