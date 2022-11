Bloomberg: ASML overweegt overnames

(ABM FN-Dow Jones) ASML overweegt overnames te doen om te kunnen voldoen aan de sterke wereldwijde vraag naar halfgeleiders. Dit zou CEO Peter Wennink dinsdag gezegd hebben in een interview met persbureau Bloomberg.

ASML blijft voorlopig een sterke vraag zien. Afgelopen week maakte het bedrijf zelf al bekend te verwachten dat de omzet ruimschoots zal verdubbelen tot 40 miljard euro in 2025, terwijl de omzet in 2030 zelfs kan verdrievoudigen tot 60 miljard euro.

Om dit te kunnen realiseren, is er ook een grotere aanvoer vanuit de toeleveranciers nodig, zo stelt Wennink. "We zullen overnemen wat we denken dat nodig is om onze doelen te bereiken", aldus de topman tijdens een toespraak in Seoel, in aanloop naar de opening van diverse nieuwe faciliteiten in Zuid-Korea.

"Ondanks het feit dat we aankijken tegen een recessie in 2023, blijft de vraag naar onze producten groter dan wat we kunnen maken." De topman ziet tot aan minstens het einde van volgend jaar nog geen terugval in de orderportefeuille.