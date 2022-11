Credit Suisse rond met Apollo over verkoop securitisatietak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een akkoord bereikt met Apollo Global Management over een definitieve verkoop van het grootste deel van de Amerikaanse activiteiten op het gebied van securitisatie. Dit bleek dinsdag uit een persbericht van de Zwitserse bank. Daarmee versnelt Credit Suisse de ingezette herstructurering van de investeringspoot. Volgens Credit Suisse wordt met deze desinvestering de portefeuille teruggebracht van 75 miljard dollar naar circa 20 miljard dollar. De resterende 20 miljard dollar zal overigens ook worden gemanaged door Apollo. De transacties worden naar verwachting halverwege 2023 afgerond. Op 23 november zal Credit Suisse een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden. Bron: ABM Financial News

