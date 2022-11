Vodafone verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vodafone heeft in de eerste helft van het gebroken boekjaar 2023 de omzet en winst zien aantrekken, maar verlaagde wel de outlook voor heel het jaar. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Britse telecombedrijf. In het afgelopen halfjaar, tot 30 september, kwam de brutowinst uit op 1,7 miljard euro tegen 1,3 miljard euro een jaar eerder. De aangepaste EBITDA liep evenwel terug op jaarbasis van 7,57 naar 7,24 miljard euro, vooral vanwege een juridische afwikkeling en teleurstellende commerciële prestaties in Duitsland. De omzet trok aan van 22,5 naar 22,9 miljard euro. Outlook Vodafone ziet dat het macro-economische klimaat verder verslechtert, waarbij de energiekosten en inflatie de resultaten onder druk zetten. Vodafone verwacht hierdoor dit boekjaar een aangepaste EBITDA te boeken van 15 tot 15,2 miljard euro. Eerder werd nog rekening gehouden met een resultaat van 15 tot 15,5 miljard euro. De aangepaste vrije kasstroom wordt ingeschat op 5,1 miljard euro tegen 5,3 miljard euro eerder. Het telecombedrijf stelt verder een stabiel interim-dividend voor van 4,50 eurocent per aandeel. Bron: ABM Financial News

