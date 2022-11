Berkshire Hathaway neemt belang in TSMC Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in het derde kwartaal een belang genomen in Taiwan Semiconductor Manufacturing. Dit bleek maandag uit documenten die werden ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder. Het investeringsvehikel van Warren Buffett kocht 60 miljoen aandelen van de Taiwanese chipfabrikant. Het aandeel schoot vanochtend bijna 8 procent omhoog op het nieuws. Verder bouwde Berkshire een positie op in Louisiana-Pacific, naast een nieuwe positie in de investeringsbank Jefferies. Ook werd de positie in Paramount Global uitgebouwd van 78 miljoen aandelen in het tweede kwartaal naar 91 miljoen aandelen in het derde kwartaal. Berkshire stapte uit Bank of New York Mellon. Daar had de investeerder in het tweede kwartaal nog 72 miljoen aandelen van. Ook bracht de investeerder zijn positie terug in Activision Blizzard, ondanks dat het aandeel nog steeds significant onder het overnamebod van Microsoft koerst. Toezichthouders hebben hun zorgen geuit dat de concurrentiepositie van andere bedrijven te veel wordt aangetast door deze overname. Bron: ABM Financial News

