Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASML met 100 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor ASML verhoogd met 100 euro tot 650,00 euro, en handhaaft daarbij het koopadvies op het aandeel. Volgens analist Robert Sanders ligt ASML op koers om in 2027 een EBIT-marge van meer dan 40 procent te realiseren. Dit vloeit volgens de analist voort uit de ambitie van ASML om in 2030 een brutomarge te realiseren van 56 tot 60 procent. De markt zal volgens Sanders door de recente beleggersdag gerustgesteld zijn over de winstgevendheid, en dat die ook op peil blijft als er even tegenwind is. De omzetdoelen van 30 tot 40 miljard euro in 2025 en 44 tot 60 miljard euro in 2030 "zijn uiteraard ook positief", aldus Sanders. Maar de bandbreedtes zijn wel wijd, voegde de analist daaraan toe. Bron: ABM Financial News

