AEX probeert opmars verder vorm te geven

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start, ondanks een rood slot op Wall Street maandagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het groen.

Maandag koerste de AEX al een half procent hoger naar 706,67 punten. Het Damrak wist daarmee de winsten van vorige week te consolideren. Donderdag noteerde de index nog op 670 punten.

De mondiale aandelenmarkten zitten sinds donderdagmiddag scherp in de lift, dankzij de verwachting dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen, nadat uit de meest recente inflatiecijfers bleek dat Amerikaanse consumentenprijzen in oktober minder hard waren gestegen dan verwacht. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat beleggers een inflatiemeevaller gepresenteerd kregen.

Veel beleggers stonden op het verkeerde been, hetgeen een koopgolf op gang bracht, uit angst om de boot te missen, ofwel Fear Of Missing Out. Technologie is extra gevoelig voor rentebewegingen en techbeurs Nasdaq sloot donderdag maar liefst 7,4 procent hoger.

Wall Street probeerde dinsdag de zegereeks voort te zetten, maar gemengde signalen van leden van de Federal Reserve zorgden toch voor winstnemingen. De S&P 500 gaf uiteindelijk 0,9 procent prijs.

Lael Brainard, de vicevoorzitter van de Federal Reserve, benadrukte dat de centrale bank het tempo van renteverhogingen kan verlagen, terwijl Chris Waller van de St. Louis Fed, juist waarschuwde dat de markten veel te optimistisch zijn en zich schrap moeten zetten voor flinke renteverhogingen.

Vandaag zullen de woorden van de Fed-leden Patrick Harker, Lisa Cook en Michael Barr op een goudschaaltje worden gewogen.

De aangepaste renteverwachting door de markt heeft zijn sporen nagelaten op de valuta- en obligatiemarkten. Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend op 1,0330, terwijl de euro donderdag nog onder pariteit noteerde. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening bedraagt daarnaast vanochtend 3,87 procent, ten opzichte van 4,13 procent voorafgaand aan de vrijgave van de inflatiecijfers.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandagavond in New York 3,5 procent lager op 85,87 dollar, nadat OPEC zijn groeiprognose voor de vraag naar ruwe olie voor dit jaar en 2023 neerwaarts bijstelde met 100.000 vaten olie per dag. In de Aziatische handel vanochtend daalt de future met 0,8 procent verder.

Tokio, Seoel en Sydney noteren vanochtend vrijwel onveranderd, na onder meer cijfers die wezen op een onverwachte daling van de detailhandelsverkopen in China in oktober. De Japanse economie kromp daarnaast het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 0,3 procent, terwijl hier door economen juist een groei van 0,2 procent voor was voorzien.

De Hang Seng index in Hongkong stijgt vanochtend juist met meer dan drie procent, met dank aan extreem volatiele techaandelen, zoals Tencent en Alibaba, die met grofweg 10 procent in het groen noteren.

Er staan vandaag veel macrocijfers op de agenda, waaronder om elf uur de Duitse ZEW-index, een raming voor de economische groei in de eurozone in het afgelopen kwartaal en vooral de Amerikaanse producentenprijzen om half drie, die onder een vergrootglas zullen worden gelegd.

Bedrijfsnieuws

TKH heeft in het derde kwartaal van dit jaar een sterke omzetgroei gerealiseerd, terwijl ook de winst en het orderboek verder aantrokken. TKH mikt voor 2022 onverminderd op een winst voor amortisatie en eenmalige inkomsten en kosten van 136 tot 144 miljoen euro ten opzichte van 113,9 miljoen euro in 2021.



Ebusco heeft een nieuwe opdracht uit Zweden ontvangen. Financiële details werden niet gegeven.

ForFarmers draagt Theo Spierings voor als nieuwe CEO. Spierings was van 2011 tot 2019 CEO bij Fonterra, een zuivelconcern uit Nieuw-Zeeland.

Berenberg startte met het volgen van Azerion met een koopadvies en een koersdoel van 8,60 euro en Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ASML van 550,00 naar 650,00 euro, met een herhaling van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 0,9 procent tot 3.957,32 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.536,70 punten en de Nasdaq sloot 1,1 procent lager op 11.196,22 punten.