CSC heeft 99,4 procent van aandelen Intertrust in bezit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CSC heeft 99,4 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Intertrust in bezit. Dit meldden de twee bedrijven maandag in een gemeenschappelijk persbericht. Om 17.40 uur CET maandag liep de na-aanmeldingsperiode af, waarin aandelen, goed voor 4,74 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Intertrust, alsnog werden aangemeld. Daarmee heeft CSC uiteindelijk 99,4 procent van het uitstaand aandelenkapitaal van Intertrust in bezit. CSC zal een uitrookprocedure starten om de resterende aandelen alsnog in bezit te krijgen. De laatste handelsdag van de aandelen Intertrust op Euronext Amsterdam is 23 december 2022, terwijl de notering op 27 december 2022 beëindigd zal worden. Bron: ABM Financial News

