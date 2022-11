Amazon gaat duizenden werknemers ontslaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com gaat duizenden werknemers ontslaan, terwijl het bedrijf middenin een grote kostenbesparende evaluatie zit onder leiding van CEO Andy Jassy. Dit meldde The Wall Street Journal maandag op basis van een persoon bekend met de situatie. De Amerikaanse e-commercereus zou volgens de bron deze week al kunnen beginnen met het ontslaan van personeel. Deze extra geplande ontslagen betreffen fulltime medewerkers van het bedrijf. Amazon zou zich daarbij met name richten op de apparatendivisie, waar de populaire Alexa-producten onder vallen, de human resource-afdeling en de retaildivisie, zei de bron. Daarnaast is Amazon al begonnen met het ontslaan van contractanten in de werving. Zij kregen afgelopen weken te horen dat hun opdrachten abrupt zouden eindigen, meldden andere bronnen. Bron: ABM Financial News

