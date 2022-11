Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 432,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 14.313,30 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 6.609,17 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent hoger op 7.385,17 punten. Europese aandelenmarkten stegen maandag, gesteund door de gedeeltelijke versoepeling van de coronavirusmaatregelen in China en ondanks een waarschuwing van een functionaris van de Fed dat het gevecht om de inflatie te beteugelen nog een 'weg te gaan' heeft. Daarnaast haalde de markt steun uit berichten dat de Chinese centrale bank en de belangrijkste toezichthouder een reeks maatregelen hebben aangekondigd om de vraag naar en het aanbod van woningen te stimuleren. "Het was een nogal schokkerige start van de handelsweek, met een groot deel van de focus op China, waarbij een versoepeling van de coronavirusmaatregelen en ondersteuning van de vastgoedmarkt verlichting brachten", zei Oanda. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industriële productie in de eurozone in september op maandbasis is gestegen met 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0344. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0365 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0352 op de borden. Olie noteerde maandag tot 1,9 procent lager, nadat OPEC zijn groeiprognose voor de vraag naar ruwe olie voor dit jaar en 2023 neerwaarts bijstelde met 100.000 vaten olie per dag. Bedrijfsnieuws Kepler Cheuvreux en Deutsche Bank zijn wat positiever geworden over KBC en verhoogden hun koersdoelen voor het aandeel. KBC daalde in Brussel 1,5 procent, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend. ASML was in Amsterdam de sterkste stijger met een winst van 2,5 procent, nadat het concern vrijdag zijn beleggersdag organiseerde. Unilever steeg maandag 1,9 procent, terwijl Ahold Delhaize 1,3 procent won. In Parijs won Teleperformance 6,7 procent, STmicroelectronics steeg 3,1 procent, terwijl Worldline 3,1 procent daalde. In Frankfurt ging Infineon Technologies aan kop met een winst van 7,8 procent, terwijl Merck 4,3 procent steeg en Zalando 4,2 procent won. Beiersdorf was met een verlies van 2,8 procent de sterkste daler. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 3.977,15 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

