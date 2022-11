AEX hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is maandag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,5 procent tot 706,67 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,6 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,3 procent. Het Damrak zette daarmee de opwaartse trend van vorige week voort, ondanks een waarschuwing van een functionaris van de Fed dat het gevecht om de inflatie te beteugelen nog een 'weg te gaan' heeft. Aandelen stegen de afgelopen handelsdagen vanwege de verwachting dat de Federal Reserve de rente minder agressief zal verhogen, nadat uit de meest recente inflatie bleek dat Amerikaanse consumentenprijzen in oktober minder hard zijn gestegen dan verwacht. "Ondertussen krijgen we in de afgelopen dagen positief nieuws uit China. Vorige week werd al bekend dat de coronaregels, ondanks het handhaven van het ‘zero covid-beleid’, iets zijn versoepeld - vandaag zijn er steunmaatregelen voor de geplaagde Chinese vastgoedsector aangekondigd", zei ING. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industriële productie in de eurozone in september op maandbasis is gestegen met 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0344. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0365 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0352 op de borden. Olie noteerde maandag tot 1,9 procent lager, nadat OPEC zijn groeiprognose voor de vraag naar ruwe olie voor dit jaar en 2023 neerwaarts bijstelde met 100.000 vaten olie per dag. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ASML met een winst van 2,5 procent, na de beleggersdag van het bedrijf afgelopen vrijdag. Credit Suisse heeft naar aanleiding van de beleggersdag zijn koersdoel voor ASML verhoogd van 732,00 naar 745,00 euro met behoud van het Outperform advies. ASMI steeg 1,2 procent, terwijl Besi 0,4 procent won. Unilever was met een winst van 1,9 procent de op één na sterkste stijger van de AEX, Ahold Delhaize steeg 1,3 procent en Philips noteerde eveneens 1,3 procent hoger. Adyen was met een verlies van 3,7 procent de sterkste daler. In de AMX won Vopak 5,4 procent, terwijl Inpost 2,7 procent verloor. Alfen steeg 4,5 procent. Berenberg verhoogde het advies voor Alfen van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel bleef staan op 125,00 euro. Volgens de analisten is de koers van het aandeel aanzienlijk gedaald na de kwartaalupdate van 9 november, hoewel die uitstekend was. In de AScX noteerde Majorel 4,0 procent hoger. B&S daalde 2,8 procent, terwijl TomTom 2,1 procent steeg. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 3.977,15 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

