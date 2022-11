OPEC verlaagt groeiprognose voor vraag naar olie opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC heeft zijn ramingen voor de groei van de vraag naar olie voor de vijfde keer sinds april verlaagd. Dit bleek maandag uit het maandrapport voor november van het kartel. De Organisatie van olie-exporterende landen, OPEC, zei maandag dat de vraag naar olie dit jaar met 2,55 miljoen vaten per dag zal toenemen, 100.000 vaten per dag minder dan de vorige voorspelling. Het oliekartel verlaagde ook zijn ramingen voor volgend jaar. In 2023 zal de vraag naar verwachting stijgen met 2,24 miljoen vaten per dag, wat eveneens 100.000 vaten per dag minder is dat de vorige raming. De neerwaartse bijstelling komt voort uit uit zorgen dat een snellere inflatie en snel stijgende rentetarieven wereldwijd zullen drukken op de energiebehoeften. OPEC komt op 4 december opnieuw bijeen om zijn productiedoelstellingen vast te stellen. Het oliekartel verlaagde eerder zijn productiedoelstellingen om de olieprijs op peil te houden naarmate de vraag afneemt. "De wereldeconomie is een periode ingegaan van aanzienlijke onzekerheid en toenemende uitdagingen", zei OPEC in zijn maandelijkse rapport. "Neerwaartse risico's zijn onder meer de hoge inflatie, monetaire verkrapping door grote centrale banken, hoge staatsschulden in veel regio's, krapper wordende arbeidsmarkten en aanhoudende beperkingen in de toeleveringsketen", aldus OPEC. Bron: ABM Financial News

