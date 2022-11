Video: veilige aandelen en bedrijfsobligaties bieden meeste potentie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen, vooral veilige, en bedrijfsobligaties bieden op de lange termijn het meest potentieel. Dit zei chief investment officer Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "En dan worden de beste rendementen niet zo zeer in de meest risicovolle categorieën behaald, maar juist in de veilige aandelen en bedrijfsobligaties, waarbij je relatief veel rendement krijgt voor het risico dat je loopt." De CIO voegt eraan toe dat staatsobligaties aantrekkelijker zijn dan ze lange tijd zijn geweest, aangezien de rente volgens zijn prognoses niet veel verder meer zal stijgen, "maar niet super aantrekkelijk", aldus Van den Heuvel. Voor het komend jaar voorziet Van den Heuvel weliswaar een lichte recessie in Europa en de VS, maar hij verwacht niet dat de rente nog heel veel verder zal stijgen. "Nog wel iets, maar daarna zal de rente weer wat gaan dalen en zul je daarmee een relatief positief rendement krijgen op de basisbelegging: staatsobligaties", zei Van den Heuvel. Voor aandelen voorziet de CIO voor de komende vier tot vijf jaar rendementen van 5 tot 7 procent en bij risicovolle obligaties, high yields of kredietwaardige bedrijfsobligaties voorziet hij ook al gauw rendementen van 3 tot 7 procent. Klik hier voor: veilige aandelen en bedrijfsobligaties bieden meeste potentie Bron: ABM Financial News

