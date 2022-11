Minder vraag naar biefstuk in VS

(ABM FN-Dow Jones) De winst van Tyson Foods is in het afgelopen kwartaal sterk gedaald, doordat de vraag van Amerikanen naar malse stukken rundvlees sterk terugviel van de verhoogde niveaus in de voorgaande jaren.

De winst bij de rundvleestak van de vleesproducent daalde met bijna tweederde door de fors lagere verkoopprijs dan een jaar eerder.



De divisie kip floreerde juist, en boog het verlies van het voorgaande jaar om naar winst. Een prijsstijging van 18 procent compenseerde hier de hogere kosten van kippenvoer en andere kosten. De gemiddelde verkoopprijzen voor rundvlees en varkenvlees daalden echter, met 8,2 procent en 1,5 procent.



De totale omzet van de vleesgigant steeg met 7 procent tot 13,7 miljard dollar. Dit was iets meer dan de 13,5 miljard dollar waar analisten op rekenden. De verkoopprijzen stegen gemiddeld 5,1 procent en de volumes groeiden met 2,1 procent.



Tyson kampt net als andere vleesverkopers met sterk gestegen kosten voor transport en arbeid dit jaar, die de winst eroderen. De kosten stegen met 20 procent tot 12,4 miljard dollar en de brutomarge halveerde van 19 tot 9,5 procent.



Om de inflatiedruk goed te maken bespaart het bedrijf kosten. In het boekjaar 2024 moeten de kosten 1 miljard dollar lager zijn en dat doel ligt op schema, meldde Tyson.



De nettowinst bedroeg 538 miljoen dollar, of 1,50 per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 1,36 miljard dollar, of 3,71 per aandeel. Het verschil zit voor een groot deel in de boekwinst van 784 miljoen dollar op de verkoop van de divisie huisdiersnacks in het voorgaande jaar.



De aangepaste winst per aandeel was 1,63 dollar. Dit was lager dan de 1,70 dollar die analisten hadden verwacht.



Het aandeel noteerde in de handel voorbeurs 1 procent hoger.