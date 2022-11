Lagere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan naar verwachting maandag een iets lagere opening tegemoet. Ruim een half uur voor de opening lieten de futures op de S&P500 index een daling van 0,3 procent zien en die op de Nasdaq daalde met 0,6 procent. Vorige week stegen de Amerikaanse beurzen aanzienlijk, nadat bleek dat de inflatie in oktober iets harder dan verwacht daalde. Daarmee wakkerde de hoop aan dat de Federal Reserve minder agressief zal optreden. De S&P500 tekende vorige week een weekwinst op van bijna 6 procent. Deze hoop werd dit weekend de kop ingedrukt door Fed-prominenten die volgens IG waarschuwden dat de rentes verder omhoog moeten om de inflatie volledig onder controle te krijgen. Ook het ineenstorten van cryptobeurs FTX doet het sentiment op de financiële markten niet goed, aldus IG. Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade was een groot stuk van het enthousiasme onterecht “omdat een groot aantal fundamentele zaken nog steeds erg zorgwekkend is". Zo horen we bijna elke dag van Amerikaanse en Europese bedrijven dat ze ofwel stoppen met het aannemen van personeel, of personeel ontslaan. Nu de werkloosheid zal stijgen, terwijl de olieprijzen en de rente nog steeds opwaarts bewegen, wordt de flink onder druk staande koopkracht een groot probleem”, aldus Aslam. Verder hebben beleggers ook oog voor China, waar de centrale bank nieuwe steunmaatregelen nam voor de vastgoedsector, terwijl de markt ook mag hopen dat de coronabeperkingen verlicht zullen worden. “Het was een vrij woelige start van de handelsweek, met veel aandacht voor China, waar versoepelingsmaatregelen rond en steun aan de vastgoedmarkt voor enige verlichting hebben gezorgd”, aldus OANDA. Op macro-economisch vlak is het vandaag rustig in de Verenigde staten. De euro/dollar noteerde op 1,0319. Olie werd ongeveer één procent goedkoper op 88,08 dollar. Bedrijfsnieuws Op het vlak van bedrijfsnieuws was het ook rustig. Voorbeurs kwam Tyson Foods met resultaten. De nettowinst in het afgelopen kwartaal kwam iets onder de verwachtingen uit, terwijl de omzet er wel iets beter uitzag dan verwacht. Het aandeel lijkt 1,4 procent hoger te openen. Later deze week staan ook andere grote retailers op de agenda. De winsten zullen vooral een beeld geven van de consumentenuitgaven, aldus Aslam. “Wij denken dat er een groot aantal waarschuwingen zal zijn en dat de lat erg hoog wordt gelegd, want deze bedrijven zullen op elk aspect moeten concurreren om winst te boeken”. Oatly staat voorbeurs ook onder druk, nadat het een dieper dan verwacht kwartaalverlies rapporteerde. Ook de omzet kwam onder de verwachtingen uit. Het aandeel gaat naar verwachting 10 procent lager van start. Slotkoersen De S&P 500 won vrijdag 0,9 procent op 3.992,93 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.747,86 punten en de Nasdaq steeg 1,9 procent bij een stand van 11.323,33 punten. Bron: ABM Financial News

