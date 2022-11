Bescheiden winsten in Europa Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht hoger. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,05 procent tot 432,49 punten, de Duitse DAX klom 0,1 procent naar 14.246,57 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,2 procent op 6.605,35 punten. De Britse FTSE 100 stond 0,4 procent hoger op 7.347,68 punten. Het positieve sentiment wordt volgens investment manager Simon Wiersma van ING gesteund door positieve berichten uit China. Vorige week werd al bekend dat de coronaregels iets zijn versoepeld, hoewel het ‘zero covid-beleid’ gehandhaafd blijft. Vandaag zijn er steunmaatregelen voor de geplaagde Chinese vastgoedsector aangekondigd. Ook de lager dan verwachte inflatiecijfers uit de VS van afgelopen donderdag, ebben nog na op de Europese beurzen, aldus Wiersma. Beleggers anticiperen momenteel op een renteverhoging door de Fed in december van 50 basispunten, terwijl eerder nog werd gerekend op een verhoging met 75 basispunten. "Vorige week stelden diverse Fed-prominenten al dat een vertraging in de renteverhogingen gepast zou zijn", zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Deze visie werd ondersteund door Fed-bestuurder Christopher Waller die zondag zei dat de inflatie nog steeds erg hoog is, maar dat de Fed wel vast kan nadenken over een vertraging van de renteverhogingen", aldus Hewson. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0297. De olieprijzen daalden tot een procent tot ruim 88 dollar. Op macro-economisch vlak kregen beleggers inzicht in de Europese industriële productie voor september. De productie steeg in september met 0,9 procent ten opzichte van augustus. Vanmiddag opent het Amerikaanse Tyson Foods nog de boeken over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. Bedrijfsnieuws Kepler Cheuvreux en Deutsche Bank zijn wat positiever geworden over KBC en verhoogden hun koersdoelen voor het aandeel. KBC daalde in Brussel 1,3 procent, maar het aandeel noteert vandaag ex-dividend. Greenyard zag in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de winstgevendheid onder druk staan, door lagere volumes en de hoge inflatie, zo merkten analisten van Kepler op. Het aandeel zakte 1,3 procent. Berenberg heeft het aandeel Alfen op de kooplijst gezet bij een koersdoel van 125,00 euro na een flinke daling van het aandeel na de laatste kwartaalupdate. In Amsterdam won Alfen 5,8 procent op 90,64 euro. In Parijs won Teleperformance 3 procent en Thales 3 procent, terwijl farmaciebedriujf Merck in Frankfurt 5 procent won. Chemiereus Bayer verloor juist 0,8 procent. RWE leverde ruim 3 procent in. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,25 procent in het groen. De S&P 500 won vrijdag 0,9 procent op 3.992,93 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 33.747,86 punten en de Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.